Mamak Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi’nde Çalışmalar Sürüyor...

Mamak Belediyesi, Hüseyin Gazi Türbesi’nde hummalı bir çalışma yürütüyor. Tarihi türbenin tadilatları özenle yapılırken, peyzaj, yol bakım ve onarım çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi’nin tadilat bakım onarım çalışmalarını hızlandırdık. Artık son aşamaya gelindi. Buraya gelen ziyaretçiler daha temiz ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilecek. Bu topraklar, bu coğrafya, sevgi ve hoşgörü medeniyetinin, birlikte yaşama kültürünün doğduğu, yeşerdiği ve dünyaya örnek teşkil ettiği topraklardır. Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten ve güzellikten ayırmasın” dedi.

Hüseyingazi Türbesini kim yaptırdı?

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinin ardından örgütlenme ve eğitim ihtiyacı ortaya çıkmış, Horasan’dan Anadolu’ya gelen Erenler adıyla adlandırılan aydın kesim Türk dilinde eğitim görmek amacıyla Anadolu’nun ve özellikle Türkmen kesiminin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kutsal addedilen önemli şahsiyetlerin yatırları üzerinde ve adlarıyla uyumlu şekilde birer tekke yapılmıştır.

Bunlardan bir tanesi de Mamak’ın Hüseyingazi semtinde bulunan Hüseyingazi Türbesi’dir. Türbe Geçmiş Dönemlerde Okul İşlevi Görüyordu Hüseyingazi Türbesi hem okul işlevi görmüş hem de insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamıştır. 13’üncü yüzyılda bir Bektaşi Tekkesi niteliğinde kurulan Hüseyin Gazi Tekkesi Anadolu’nun birkaç yerinde aynı adla kurulmuştur.

Ankara Hüseyin Gazi tekkesi diğer Bektaşi tekkeleri gibi birkaç kez kapatılmış olup, bir süre sonra yeniden açılmıştır. 1378 yılında tamir gördüğü kayıtlarda ve bu gün Hüseyin Gazi türbesinin girişinde yazılan bir kitabeden anlaşılmaktadır.

Battal Gazi kimdir?

Hüseyin Gazi ile ilgili mevcut bilgiler hem yeterli değil, hem de Hüseyin Gazi’nin kimliğini yansıtacak düzeyde değildir. Onunla ilgili bilgiler daha çok efsanelere dayanmaktadır. Hüseyin Gazi ile ilgili elde bulunan bilgiler birbiriyle çelişmesine rağmen, çelişmeyen tek bilgi Türk destan kahramanı Battal Gazi’nin babası olduğu yönündeki birlikteliktir.

Hz. Peygamberin Soyundan Geliyor

Hüseyin Gazi ve Battal Gazi, Seyit olarak biliniyor. Bazı kaynaklarda Emeviler adına savaşan bir komutan ya da kahraman olarak karşımıza çıkarken, Emeviler devrinde İslam ordularının Anadolu’da Bizans üzerine yaptığı akınlarda şehit olan bir İslam mücahidi olarak da biliniyor.