06 Ağu 2022 - 21:27- Magazin G: 06 Ağu 2022 - 21:54

Oğuzhan Koç Sincan'ı Salladı! Sincan Gençlik Konserleri Devam ediyor...

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Sincan Belediyesinin "Gençlik Konserleri" Festivalinde Sevilen Sanatçı Oğuzhan Koç Sevenlerine Unutulmaz bir Gece Yaşattı.

Oğuzhan Koç Sincan'ı Salladı! Sincan Gençlik Konserleri Devam ediyor... mask
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Belediye Başkanı Murat Ercan'ın "gençlerin en çok sevdikleri sanatçılarla bir araya getireceğim” Diyerek Başlattığı Gençlik Konserleri tüm hızıyla devam ediyor.

6 Ağustos Cumartesi akşamında sevilen sanatçı ve söz yazarı Oğuzhan Koç sahne aldı. Sevenlerinin şarkılara eşlik ettiği gece muhteşem görüntülere sahne oldu.
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06 Ağu 2022 - 21:27 - Magazin

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