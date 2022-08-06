Oğuzhan Koç Sincan'ı Salladı! Sincan Gençlik Konserleri Devam ediyor...

Belediye Başkanı Murat Ercan'ın "gençlerin en çok sevdikleri sanatçılarla bir araya getireceğim” Diyerek Başlattığı Gençlik Konserleri tüm hızıyla devam ediyor.

6 Ağustos Cumartesi akşamında sevilen sanatçı ve söz yazarı Oğuzhan Koç sahne aldı. Sevenlerinin şarkılara eşlik ettiği gece muhteşem görüntülere sahne oldu.