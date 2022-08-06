Oğuzhan Koç Sincan'ı Salladı! Sincan Gençlik Konserleri Devam ediyor...

Belediye Başkanı Murat Ercan'ın "gençlerin en çok sevdikleri sanatçılarla bir araya getireceğim” Diyerek Başlattığı Gençlik Konserleri tüm hızıyla devam ediyor.
6 Ağustos Cumartesi akşamında sevilen sanatçı ve söz yazarı Oğuzhan Koç sahne aldı. Sevenlerinin şarkılara eşlik ettiği gece muhteşem görüntülere sahne oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.