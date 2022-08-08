08 Ağu 2022 - 09:20- Magazin G: 08 Ağu 2022 - 09:24

60 Bin Kişilik Koro İle Yeni Yaşını Kutladı...

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Simge, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali’nde önceki akşam sahneye çıktı...

60 Bin Kişilik Koro İle Yeni Yaşını Kutladı... mask
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Simge’nin sevilen şarkılarına İstanbul Festivali’nde 60 bin müzikseverler coşkuyla eşlik etti… Sahneye siyah transparan Bekir Gökmen imzalı bir kıyafetle çıkan Simge yeni yaşını sahnede pastasının mumlarını üfleyerek girdi. Simge, 'İyi ki doğdun Simge' diye seslenen 60 bin kişilik koro eşliğinde doğum günü pastasının mumlarını üfledi. 41’nci yaşını sahnede kutlayan Simge‘ye bir hayranı 41 kere maşallah diye bağırdı…

Sahnede yeni şarkısının 19 Ağustos’ta çıkacağını ve şarkısının adının “Ne Güzel” olduğunu açıklayan Simge, 'Siz bana çok güzel bir doğum günü hediyesi oldunuz bende sizinle şarkımın adını paylaşıyorum' dedi.
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08 Ağu 2022 - 09:20 - Magazin

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