60 Bin Kişilik Koro İle Yeni Yaşını Kutladı...

Simge’nin sevilen şarkılarına İstanbul Festivali’nde 60 bin müzikseverler coşkuyla eşlik etti… Sahneye siyah transparan Bekir Gökmen imzalı bir kıyafetle çıkan Simge yeni yaşını sahnede pastasının mumlarını üfleyerek girdi. Simge, 'İyi ki doğdun Simge' diye seslenen 60 bin kişilik koro eşliğinde doğum günü pastasının mumlarını üfledi. 41’nci yaşını sahnede kutlayan Simge‘ye bir hayranı 41 kere maşallah diye bağırdı…
Sahnede yeni şarkısının 19 Ağustos’ta çıkacağını ve şarkısının adının “Ne Güzel” olduğunu açıklayan Simge, 'Siz bana çok güzel bir doğum günü hediyesi oldunuz bende sizinle şarkımın adını paylaşıyorum' dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.