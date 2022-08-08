08 Ağu 2022 - 10:29- Magazin G: 08 Ağu 2022 - 10:30

Ankara'da Sanat Şöleni Öykü Gürman'la Start Aldı...

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ANKAmall’da Ağustos ayı boyunca sürecek sanat şöleni, Öykü Gürman ile Necati ve Saykolar konserleriyle başladı.
Ankara'da Sanat Şöleni Öykü Gürman'la Start Aldı... mask
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ANKARA (İGFA) - PROFAM tarafından yönetilen, alışverişin yanı sıra sosyal hayatın da merkezi olan ANKAmall, Ağustos ayı boyunca devam edecek konserlerine geçtiğimiz hafta sonu Öykü Gürman ile Necati ve Saykolar konserleriyle başladı; Başkentlilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Ziyaretçileri için dolu dolu bir yaz programı hazırlayan ANKAmall, Botanik Bahçe’de gerçekleşen etkinliklerde 5 Ağustos akşamı büyük küçük herkesin severek dinlediği Öykü Gürman’ı, 6 Ağustos Pazar günü ise Necati ve Saykolar’ı ağırladı. Gürman en güzel şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirirken, Necati ve Saykolar da Başkentte rock rüzgarları estirdi.

Cuma ve Cumartesi akşamları en sevilen sanatçıları Başkentlilerle buluşturacak olan ANKAmall’da, her pazar günü Botanik Bahçe’de gerçekleştirilecek açık hava sinema gösterimleri de başladı. İlk olarak geçtiğimiz pazar günü gösterimi gerçekleşen Türk sinemasının en eğlenceli filmlerinden “Aile Arasında” filmi Başkentlilerden büyük ilgi gördü.

Film gösterimleri ağustos ayı boyunca her pazar günü saat 20.00’da ücretsiz olarak gerçekleşecek. Önümüzdeki haftalarda ise “Starwars”, “Arif V 216” ve “Buz Devri”, sinemaseverlere açık havada büyüleyici akşamlar yaşatacak.

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08 Ağu 2022 - 10:29 - Magazin

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