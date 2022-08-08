08 Ağu 2022 - 16:13- Belediyeler

Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Aşure Günü Buluşması...

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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde Muharrem ayında birlik, beraberlik, bolluk ve bereketin simgesi Aşure Günü’nde etkinlik düzenlendi.
Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Aşure Günü Buluşması... mask
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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde düzenlenen aşure günü programında, Muharrem Ayının ve günün önemine binaen etkinliğe katılan katılımcılara bilgiler verildi. Hüma Sultan Hanım Evindeki sohbet programının ardından kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli aşureler, etkinliğe büyük ilgi gösteren kadınlara ikram edildi. 

‘‘Kursiyerlerimize, Muharrem Ayının ve Aşure günün faziletiyle ilgili bilgiler verildi’’

Hüma Sultan Hanım Evinde Muharrem ayının önemine binaen bilgiler verilirken, kursiyerlerin kendi elinin lezzetini kattığı aşureleri katılımcılara ikram ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Muharrem ayı ve Aşure günü vesilesiyle hanım evimizdeki kursiyerlerimiz aşure yaptılar ve kursiyerlerimize bu önemli günün faziletiyle ilgili bilgiler verildi. Paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure gününün birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Allah kabul etsin, ellerinize sağlık" dedi.
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08 Ağu 2022 - 16:13 - Belediyeler

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