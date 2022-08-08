08 Ağu 2022 - 16:14- Belediyeler

Çankaya’ya “27 Aralık Kızılca Gün” Parkı...

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Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin anısına Alacatlı’daki yeni parkına “27 Aralık Kızılca Gün” adını verdi.
Çankaya’ya “27 Aralık Kızılca Gün” Parkı... mask
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Yeni park çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi’nin Alacaatlı Mahallesi’nde inşa ettiği parka “27 Aralık Kızılca Gün” adı verildi. Alacaatlı Mahallesi’nde bulunan Başkentin en bilinen caddelerinden olan Park Caddesi’nin yakınında inşa edilen yeni park, 2880. Cadde ile 2885. Sokakların kesişiminde yer alıyor. 7 bin 16 metrekare toplam alana sahip olan park, bölgeye 5 bin 718 metrekare yeşil alan katacak.

Yürüyüş yolları, koşu yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı ve oturma grupları ile göz dolduran yeni park, 150 adet yapraklı, 84 ibreli ağacı ve bitkisel dokusuyla bölge halkına hizmet edecek. 

TAŞDELEN: “İLÇEMİZDE ÖLÜMSÜZLEŞTİRECEĞİZ”

91 yeni park açarak rekor kıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği 27 Aralık 1919 tarihinin önemine değinerek, “Atatürk, merkezi konumu ve güvenli olması nedeniyle Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yönetmek için Ankara’yı merkez olarak seçti.  Sivas’tan yola çıkarak 9 günlük yolculuğun ardından Kurtuluş Savaşı’nı yöneteceği Ankara’ya geldiği tarihi, bu kızılca günü Çankaya Belediyesi olarak ilçemizde ölümsüzleştireceğiz” dedi. 
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08 Ağu 2022 - 16:14 - Belediyeler

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