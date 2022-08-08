Keçiören Gül Kreş Adası’nda Minikler Eğitime Başladı...

Bu süreçte çeşitli oyun ve sosyal etkinliklerle kreşe, öğretmenlere ve ortama uyum sağlayacaklar. 15-20 kişilik sınıflara ve 14 dersliğe sahip kreşte bir hafta sonra da tam gün eğitimlere başlanacak.
Eğitim hayatına ilk kez adım atan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gül Kreş Adası’ndaki öğrencilerimiz uzman öğretmen kadromuz ve çocuk psikologlarımızın gözetiminde, emin ellerde eğitimlerine başladı. Şehrimizdeki kreş ihtiyacını karşılamak için açtığımız bu eğitim yuvasında geleceğimiz olan çiçek ve meleklerimize konforlu ve nitelikli bir eğitim sunuyoruz.
Ticaret yapmak için değil, vatandaşımıza hizmet etmek için açtığımız kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Anne sevgisini ve şefkatini gösteren kreşimizde çocuklarımız da ailelerimiz de mutlu.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.