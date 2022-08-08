Caroline, 'Dönmem'e Klip Çekti...

Henüz klip yokken 1 ayda 50 bin dinlenme sayısını yakalayan Caroline Yılmaz'ın 'Dönmem' adlı şarkısı kliplendirildi. Söz/müziği Caroline'e, düzenlemesi Suat Aydoğan'a ait olan şarkının klibinde, 6 Amerikalı kadın dansçı Caroline'e eşlik etti.
Klip çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caroline Yılmaz “Gurur, aşktan daha önemli. Dönmem deyip gitmek gerekir bazen. Şarkıda da söylediğim gibi, dönmemek, severek her gece ölmekten iyidir” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.