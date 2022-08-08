Caroline, 'Dönmem'e Klip Çekti...

Henüz klip yokken 1 ayda 50 bin dinlenme sayısını yakalayan Caroline Yılmaz'ın 'Dönmem' adlı şarkısı kliplendirildi. Söz/müziği Caroline'e, düzenlemesi Suat Aydoğan'a ait olan şarkının klibinde, 6 Amerikalı kadın dansçı Caroline'e eşlik etti.

Klip çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caroline Yılmaz “Gurur, aşktan daha önemli. Dönmem deyip gitmek gerekir bazen. Şarkıda da söylediğim gibi, dönmemek, severek her gece ölmekten iyidir” dedi.