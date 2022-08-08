08 Ağu 2022 - 23:35- Eğitim G: 08 Ağu 2022 - 23:36

KPSS sınav tarihi belli oldu!

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KPSS sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS sınav tarihi belli oldu! mask
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ANKARA (İGFA) - 2022 KPSS'nin iptal edilen sınav takvimi belli oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022
tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022
tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

08 Ağu 2022 - 23:35 - Eğitim

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