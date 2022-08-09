09 Ağu 2022 - 10:49- Spor G: 09 Ağu 2022 - 10:50

TOFAŞ Altyapısına Madalyalı Transfer...

ABONE OL Google News Sayfamız

2022 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızın oyun kurucularından 2005 doğumlu Özgür Cengiz, TOFAŞ altyapısına transfer oldu.
TOFAŞ Altyapısına Madalyalı Transfer... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TOFAŞ Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu öncesinde altyapısına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde BGL Genç Takım Baş antrenörlüğüne deneyimli antrenör Cem Akdağ’ı getiren Mavi Yeşilli kulüp, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı ikincilikle tamamlayan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızın oyun kurucularından Özgür Cengiz’i kadrosuna kattı.

Cem Akdağ ile birlikte Gelişim Koleji’nde iyi bir sezonu geride bırakan Özgür Cengiz, 2021-2022 sezonunda Basketbol Gençler Ligi’nde 32 maçta 17.4 sayı-4.5 ribaund-6.2 asist-3.4 top çalma; Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde 14 maçta 10.2 sayı-3.8 ribaund-5.1 asist-2.7 top çalma ortalamalarına imza atarken, gümüş madalya kazandıkları 2022 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda da 5.4 sayı-1.9 ribaund-3.7 asist-1.9 top çalma ortalamala istatistikleriyle oynadı.

2005 doğumlu ve 1.85 cm boyundaki Özgür Cengiz, sezon sonunda ise NBA ve FIBA’nın İtalya Basketbol Federasyonu (FIP) ile düzenlediği Basketball Without Borders Europe / Sınır Tanımayan Basketbol Kampı’na ülkemizden davet edilen üç oyuncudan biri olmuştu.

# TOFAŞ Altyapısına Madalyalı Transfer..., 2022 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası, TOFAŞ Spor Kulübü, Milli Basketbolcu Özgür Cengiz,
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada… mask
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada…
Fenerbahçe Slovacko Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Maç Detayları… mask
Fenerbahçe Slovacko Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Maç Detayları…
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik? mask
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik?
TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi... mask
TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi...
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı... mask
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı...
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları… mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları…
Galatasaray’ın Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli? mask
Galatasaray’ın Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli?
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma… mask
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma…
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi... mask
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi...
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı... mask
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı...

09 Ağu 2022 - 10:49 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye Süper Ligi'nde Şampiyon Kim Olur? Fenerbahçe Mi, Galatasaray Mı, Beşiktaş Mı, Trabzon Mu? İşte O Anket Sonucu mask
Türkiye Süper Ligi'nde Şampiyon Kim Olur? Fenerbahçe Mi, Galatasaray Mı, Beşiktaş Mı, Trabzon Mu? İşte O Anket Sonucu
TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi... mask
TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi...
Ata sporunun kalbi Silivri’de atıyor! mask
Ata sporunun kalbi Silivri’de atıyor!
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı... mask
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı...
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi... mask
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi...
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı... mask
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL