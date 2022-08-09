TOFAŞ Altyapısına Madalyalı Transfer...

TOFAŞ Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu öncesinde altyapısına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde BGL Genç Takım Baş antrenörlüğüne deneyimli antrenör Cem Akdağ’ı getiren Mavi Yeşilli kulüp, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı ikincilikle tamamlayan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızın oyun kurucularından Özgür Cengiz’i kadrosuna kattı.

Cem Akdağ ile birlikte Gelişim Koleji’nde iyi bir sezonu geride bırakan Özgür Cengiz, 2021-2022 sezonunda Basketbol Gençler Ligi’nde 32 maçta 17.4 sayı-4.5 ribaund-6.2 asist-3.4 top çalma; Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde 14 maçta 10.2 sayı-3.8 ribaund-5.1 asist-2.7 top çalma ortalamalarına imza atarken, gümüş madalya kazandıkları 2022 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda da 5.4 sayı-1.9 ribaund-3.7 asist-1.9 top çalma ortalamala istatistikleriyle oynadı.

2005 doğumlu ve 1.85 cm boyundaki Özgür Cengiz, sezon sonunda ise NBA ve FIBA’nın İtalya Basketbol Federasyonu (FIP) ile düzenlediği Basketball Without Borders Europe / Sınır Tanımayan Basketbol Kampı’na ülkemizden davet edilen üç oyuncudan biri olmuştu.