09 Ağu 2022 - 10:52- Yaşam G: 09 Ağu 2022 - 10:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı İftarında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı İftarında mask
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İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
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09 Ağu 2022 - 10:52 - Yaşam

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