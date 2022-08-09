Başkan Murat Köse Aşure Dağıttı...

Mamak Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerini sürdürüyor, insan odaklı çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mamak Merkez Cami’nin avlusunda standlar kuruldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse aldı kepçeyi eline, vatandaşlara aşure dağıtımı yaptı. Başkan Murat Köse hemşerileriyle tek tek tokalaştı, Muharrem aylarını tebrik etti. Mamaklılar da Başkan Murat Köse’ye ikram ettiği aşureler için teşekkür etti.
Aşurenin dayanışma, paylaşma ve hoşgörünün simgesi olduğunu ifade eden Başkan Murat Köse, "Her biri ayrı bir lezzette olan bakliyat ve meyveler bir araya gelerek son derece güzel bir lezzet oluşturuyor. Bizler de farklılıklarımızı bir yere bırakarak her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Muharrem ayınız ve aşure gününüz hayırlara vesile olsun” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.