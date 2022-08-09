Keçiören'de Halk kütüphanesi Protokolü İmzalandı...

Başkan Altınok ilçede yapılacak kütüphane ve kütüphanecilik altyapısının geliştirilmesine ilişkin her türlü projeye destek vereceklerini belirtti. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırmak ve mevcut kütüphanelerde otomasyon sistemini geliştirmek için iş birliği içinde olduklarını da hatırlatan Altınok, “İlçemize kazandırdığımız kütüphanelerimizde Kütüphane Otomasyon Sistemini (KOHA) geliştiriyoruz.
Vatandaşımızın bilgi edinme gereksinimini karşılamak ve yaşam boyu öğrenme çabalarını desteklemek için farklı mahallelerimize kütüphane açıyoruz. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız rahat bir ortamda çalışma imkânı buluyorlar. Toplumumuzu ve özellikle çocuklarımızı parlak bir geleceğe taşıyacak hizmetleri yapmak bizim boynumuzun borcudur.” dedi. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da desteklerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.