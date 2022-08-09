09 Ağu 2022 - 21:22- Spor

Sakarya'da karatede 'Milli' gurur

ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde Konya’da başlayanİslami Dayanışma Oyunları’nda tatamiye çıkacak.
Sakarya'da karatede 'Milli' gurur mask
ABONE OL Google News Sayfamız

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcularından Fatih Şen, Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli takım bünyesinde şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan Şen, +84 kilogramda mindere çıkacak. Konya'da başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile resmi açılışı yapılacak olan oyunlara İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler katılıyor.

09 Ağu 2022 - 21:22 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TOFAŞ Altyapısına Madalyalı Transfer... mask
TOFAŞ Altyapısına Madalyalı Transfer...
Sakarya'da karatede 'Milli' gurur mask
Sakarya'da karatede 'Milli' gurur
Türkiye Süper Ligi'nde Şampiyon Kim Olur? Fenerbahçe Mi, Galatasaray Mı, Beşiktaş Mı, Trabzon Mu? İşte O Anket Sonucu mask
Türkiye Süper Ligi'nde Şampiyon Kim Olur? Fenerbahçe Mi, Galatasaray Mı, Beşiktaş Mı, Trabzon Mu? İşte O Anket Sonucu
TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi... mask
TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi...
Ata sporunun kalbi Silivri’de atıyor! mask
Ata sporunun kalbi Silivri’de atıyor!
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı... mask
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL