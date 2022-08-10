10 Ağu 2022 - 14:19- Belediyeler G: 10 Ağu 2022 - 14:20

Gölbaşı Belediyesi’nin Kalplere Dokunduğu Hilal Kart’ın Limiti Artırıldı...

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Gölbaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerinin, tüm ev ihtiyaçlarını huzurlu ve rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için faaliyete geçirdiği Hilal Kart’tan binlerce ihtiyaç sahibi faydalanıyor.
Gölbaşı Belediyesi’nin Kalplere Dokunduğu Hilal Kart’ın Limiti Artırıldı... mask
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Sosyal belediyeciliğin önemli bir örneği olan Hilal Kart uygulamasında kart limitleri 500 TL’den 750 TL’ye çıkarıldı.  Hilal Kart ve Sosyal Market’in sosyal dayanışmanın çok önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; 

“SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMÜYOR” 

“İnanç ve geleneğimizin önemli düsturlarından birisi de ‘Sağ elin verdiğini, sol elin görmemesidir ve öyle bir sistem olmalı ki, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yardımlardan faydalanırken incinmemeli, gönül rahatlığıyla ücretsiz alışverişlerini yapabilmeli. Gölbaşı Belediyesi olarak ‘Hilal Kart’ ve ‘Sosyal Market’te bunu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımız , ‘Sosyal Market’teki ücretsiz alışverişlerini ‘Hilal Kart’la rahatça yapabiliyorlar.” 

“YARDIMLAR GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR” 

 “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için belediyelerce yıllardır uygulanan ancak; amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili haklı tartışmalara neden olan ‘klasik hizmet anlayışına’ son vererek, yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarıyor, onların da bu yardımı Sosyal Market’te dilediği şekilde kullanabilmesini sağlıyoruz” 

“Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediyemiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, ‘Hilal Kart’larına yüklediğimiz tutarla ‘Sosyal Market’ten ihtiyaçlarını alma imkânına kavuşuyor.” şeklinde konuştu.

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10 Ağu 2022 - 14:19 - Belediyeler

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