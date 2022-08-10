Keçiören'de Üreten Kadınlar Pazarı...

Belediye tarafından ücretsiz tahsis edilen stantlarda el işi ürünlerini, süs eşyalarını ve birbirinden lezzetli yemeklerini kazanca dönüştüren kadınlar ev ekonomilerine sundukları katkıdan oldukça memnun. Keçiören Belediyesi tarafından kadın istihdamına katkıda bulunmak için geliştirilen Üretilen Kadınlar Pazarı projesinin Tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak kadınlarımızın istihdamını önemsiyoruz.
Onlar için ücretsiz satış alanı tahsis ediyoruz. Her çarşamba ve cumartesi Etlik Üreten Kadınlar Pazarı’mızda buluşan ve buraya kurduğumuz stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştüren kadınlarımız ev ekonomilerine büyük katkı sağlıyorlar. Süs eşyası, yiyecek ve tekstil ürünlerinin değer bulması açısından hayata geçirdiğimiz bu projemizle kadınlarımız aynı zamanda sosyalleşme imkânı da bulunuyor.”
dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.