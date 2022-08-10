10 Ağu 2022 - 14:27- Belediyeler G: 10 Ağu 2022 - 14:28

Beypazarı İlçe Halk Kütüphanesi Hizmete Başladı...

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Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi’nin kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer almasından dolayı yıkılması planlandığı için Beypazarı Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisinde tahsis edilen katlara taşınan ilçe halk kütüphanesi okurlarına hizmet vermeye başladı.
Beypazarı İlçe Halk Kütüphanesi Hizmete Başladı... mask
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Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi içerisinde 45 bin kitap, 75 süreli yayın ile okurlarına hizmet vermeye başlayan kütüphane 928 metrekarelik alandan oluşuyor.  Yeni ve modern halk kütüphanesi içerisinde okuma odaları, cep sinema salonu, çok amaçlı salon ve fuaye alanlarıyla dünya standartlarında bir kütüphane hedefiyle ilçeye kazandırılan yeni kütüphanede ayrıca çocuk ve bebek kütüphanesi de bulunuyor.

Yeni Kütüphane’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beypazarı Belediyesi işbirliği ile ilçeye kazandırıldığını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan; ‘’ katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza teşekkür ediyor, yeni ve modern halk kütüphanemizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.
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10 Ağu 2022 - 14:27 - Belediyeler

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