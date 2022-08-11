Sağlık Alanında Yeni Bir Buluş... Mikrobiyal Hava Örnekliyici Cihaz Geliştirildi...

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı’nda (DEPARK) gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmaları, meyvelerini vermeye devam ediyor. Sağlık alanında yürüttüğü çalışmalara DEPARK’ta devam eden AGON Biotechnology, geliştirdiği mikrobiyal hava örnekleyici cihazı için hazırlıklarını tamamlandı.

Yakında lansmanı yapılacak ve BioSpin adı verilen mikrobiyal hava örnekleyici; gıda, içecek, sağlık ve kozmetik gibi endüstriler başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilecek. Söz konusu cihaz ile ortamlardaki havanın temizliği tespit edilebilecek, olası enfeksiyonların önüne geçilecek.

Geliştirdikleri mikrobiyal hava örnekleyici cihaz hakkında bilgiler veren AGON ekibinden DEÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu Aleyna Yıldız, “Gıda, içecek, sağlık ve kozmetik gibi endüstriler başta olmak üzere üretim faaliyetlerinde, havadaki mikrobiyal yükün tespit edilmesi faaliyetlerin kalitesini artırıyor. Örneğin, dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan hastane enfeksiyonları, hastaneye yatıştan 48-72 saat sonra veya taburcu olduktan sonra 10 gün içinde gelişiyor. Bu nedenle hastanelerde hava temizliğinin ya da kirliliğinin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınarak enfeksiyonların engellenmesi büyük önem kazanıyor” dedi.

Ortam havasının mikrobiyel yükünü belirlemeye yönelik, cihaza dayalı olan veya olmayan çeşitli analiz teknikleri bulunduğunu ifade eden Yıldız, havadaki mikroorganizma yükünün kontrolünün başta sağlık, gıda ve kozmetik endüstrileri olmak üzere birçok alanda giderek daha fazla önem kazandığına dikkati çekti. Yıldız, DEPARK’ta gerçekleştirdikleri araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemine belirterek, deneylerimin tamamını DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, AGON ekibini tebrik ederek, “Araştırma üniversitemizden doğan ve DEPARK’ta faaliyetlerine devam eden genç arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Geliştirdikleri mikrobiyal hava örnekleyici cihazın hem yurt içinden hem yurt dışından büyük bir talep göreceğine inanıyoruz. Sağlık ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli bir ihtiyaca cevap verecek mikrobiyal hava örnekleyici cihazın ülkemize ve insanlığa fayda getirmesini diliyoruz” dedi.