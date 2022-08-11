Pursaklar Halkı Sünnet Şöleninde Buluşuyor...

Vatandaşların maddi durumlarına bakılmaksızın 218 çocuğun kaydını alan Pursaklar Belediyesi, çocuklar ve aileleri için sihirbaz gösterisi, jonglör gösterisi, kukla gösterisi ve birbirinden sürpriz etkinliklerin hazırlanacağı sünnet şöleni ile unutulmaz anlar yaşatacak.

‘‘Çeşitli gösteri ve animasyonların yer alacağı etkinlikte onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız’’

Çocukların özel gününü daha da özel kılmak adına tüm vatandaşları sünnet şölenine davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bu yıl belediyemize kayıt süresi içerisinde sünnet müracaatında bulunan 218 çocuğumuzun sünnet şölenine, tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Çeşitli gösteri ve animasyonların yer alacağı etkinlikte onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Yüce Allah, sünnet olan çocuklarımızın düğünlerini de görmeyi nasip etsin" dedi.

Nasıl Katılabilirim?

218 çocuğun sevincini hep birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar, Pazar günü saat 18'de Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonuna gelerek, bu büyük heyecana ortak olabilecek.