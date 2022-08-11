Mamak Kütüphanede Resim Şenliği...

Eğitimde parlayan yıldız Mamak Belediyesi, bugüne kadar 19 kütüphane ve 2 bebek kütüphanesini hayata geçirdi. Kütüphaneler sadece kitap bilgi desteği sunmuyor. Çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle Mamak kütüphaneleri birer kültür sanat yuvasına dönüşüyor. Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’nde Resim Şenliği yapıldı. Çocuklar aldılar ellerine sulu boyalarını kütüphane bahçesinde hayal dünyalarını çizdiler. Resim şenliğine katılan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanelerimiz sadece bilgi değil, çocuklarımız için birer kültür sanat yuvası haline dönüştü. Düzenlediğimiz etkinliklerle faaliyetlerle çocuklarımızı bir araya getiriyor, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler yapıyoruz. Geleceğimiz için çalışıyor, onlar için üretiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.