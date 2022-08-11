Mamak Kütüphanede Resim Şenliği...

Eğitimde parlayan yıldız Mamak Belediyesi, bugüne kadar 19 kütüphane ve 2 bebek kütüphanesini hayata geçirdi. Kütüphaneler sadece kitap bilgi desteği sunmuyor. Çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle Mamak kütüphaneleri birer kültür sanat yuvasına dönüşüyor. Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’nde Resim Şenliği yapıldı. Çocuklar aldılar ellerine sulu boyalarını kütüphane bahçesinde hayal dünyalarını çizdiler. Resim şenliğine katılan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanelerimiz sadece bilgi değil, çocuklarımız için birer kültür sanat yuvası haline dönüştü. Düzenlediğimiz etkinliklerle faaliyetlerle çocuklarımızı bir araya getiriyor, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler yapıyoruz. Geleceğimiz için çalışıyor, onlar için üretiyoruz” dedi.