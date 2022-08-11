Kağıtsporlu Merve Judo'da Dünya Üçüncüsü

Kağıtsporlu judocu Merve Azak kariyerine yeni bir dünya derecesi daha ekledi. Başarılı judocu Merve Azak, Dünya Şampiyonasında ilk turda Cezayirli Hadi Yasmine’yi, ikinci turda Brezilyalı Rafela Batista’yı, çeyrek finalde ise İtalyan Asia Avanzato’yu yenerek yarı finale adını yazdırdı.
AVRUPA ŞAMPİYONUNU YENDİ
Yarı finalde müsabakasında son Dünya Şampiyonu İtalyan Assunta Scutto’ya kaybeden Büyükşehir Kağıtsporlu Merve, üçüncülük müsabakasında Avrupa Şampiyonu Fransız Cuq Pauline ile karşılaştı. Merve, Fransız rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsünün 3. basamağında yer almayı başardı.
2024 Olimpiyatlarına puan veren şampiyonada başarılı sonuç alan Merve Azak, Paris Olimpiyatlarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.