Mamak'ta Eylül Ayında da Şenlikler Devam Edecek...

Mamak Belediyesi Küçük Kayaş Mahallesi’nde konser standı kurdu, mahalle sakinleri yaz akşamını eğlenerek geçirdi. Şarkılara türkülere eşlik ettiler. Özellikle yine çocuklar çok eğlendi. Animasyon, illüzyon gösterileri ile eğlencenin tadına vardılar.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta vatandaşlarımızın huzuru mutluluğu her şeyden önce geliyor. Biz istedik ki her mahallemiz yaz boyunca şenlikler etkinliklerle donatılsın. Bugün Küçük Kayaş Mahallemizdeyiz. Yaz şenlikleri Ağustos, Eylül ayı boyunca devam edecek” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.