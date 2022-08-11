Çankaya Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı Yükseliyor...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tamamlandığında Ankara’nın ikinci Atatürk Orman Çiftliği olacağını söylediği proje konusunda, “Atamızın mirasını, 1085 rakımda yaşatacağız” dedi. 2021 Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri’nde dünya üçüncüsü seçilen Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı Projesi’nin yapımı hız kazandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 9 Eylül 2021’de ilk fidanı diktiği proje, 750 dönümlük devasa bir alan üzerine yapılıyor. Tüm alan Ankara iklimine uygun, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı, az su isteyen bitkilerle donatılıyor. Çalışmalar, yağmur hasadına uygun bir şekilde su ihtiyacına da çözüm olacak şekilde devam ediyor. Park, Cumhuriyet’in 100. yıldönümüne denk gelen 23 Nisan 2023’te hizmete açılacak.

ANKARA’YA YENİ BİR SOLUK

7’den 70’e tüm vatandaşların yeni yaşam alanı haline gelecek olan park, 3 ayrı kafeteryası, 2 büyük çocuk oyun alanı, 542 metrekarelik çok amaçlı sahası, 900 metrekarelik macera parkı, 4 bin metrekarelik Pony Parkı, 3 seyir terası, 600 metrekarelik kümes hayvanları alanı, kamelyaları, süs havuzları, bisiklet ve araç yolları ile hizmet verecek. Vatandaşların ailecek eğlenip, gönüllerince dinlenebilecekleri Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’nda yapılacak olan Yenilenebilir Bitkiler, Tıbbi Bitkiler, Sukulent, Kaya, Heykel ve Seramik, Gül ve Kokulu Bitkiler bahçeleri de parkın keyfine keyif katacak.

ÇEVREYE DUYARLI SİSTEMLER

Ankara’nın yeşil ihtiyacına da büyük bir katkı sağlayacak olan 750 dönümlük dev parkta, teknolojik ve modern yapılar yer alacak. Park, kendine yeten, bakım maliyetleri düşük, ekolojik döngüleri gözeten, yağmur suyu kullanımını sağlayan, alternatif enerji kaynakları tesis eden, mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip olacak.

TAŞDELEN: “ATAMIZIN MİRASINI, 1085 RAKIMDA YAŞATACAĞIZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tamamlandığında Ankara’nın ikinci Atatürk Orman Çiftliği olacak Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’nda çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi. Parkı 23 Nisan 2023’te hizmete açacaklarını söyleyen Taşdelen, “Bademlidere’de tapulu 750 dönüm arsamızı imara değil, halkımız için ormana ve parka açtık.

500 dönümünü ağaçlandırarak orman, 250 dönümünü ise park ve rekreasyon alanı haline getiriyoruz” dedi. Taşdelen, “Bademlidere’yi Atatürk Orman Çiftliği’ne benzer şekilde inşa ediyoruz. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize, Çankaya’mıza ve vatandaşlarımıza kazandıracağız. Atamızın mirasını, 1085 rakımda yaşatacağız” dedi.