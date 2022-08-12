12 Ağu 2022 - 16:35- Belediyeler

Keçiören’de Türkü Şöleni Yaşandı...

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Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle konserleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki Ayvalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Özgür Eren sahne aldı.
Keçiören’de Türkü Şöleni Yaşandı... mask
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Konsere yoğun ilgi gösteren Keçiörenliler birbirinden güzel ezgileri dinleme fırsatı buldu. Kimi zaman duygusal anların yaşandığı konserde kimi zaman da hareketli türkülerle eğlenceli anlar yaşandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde bir vatandaşa da çekilişle bisiklet hediye edildi.

Başkan Turgut Altınok konserde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Keçiören’imizde kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Ayvalı Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz mahalle konserinde birbirinden güzel türküleriyle gönül pasımızı silen TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Özgür Eren’e teşekkür ediyoruz. Gerçek sanatçılarımızla sizleri buluşturmaya, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.​
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12 Ağu 2022 - 16:35 - Belediyeler

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