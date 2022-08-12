Keçiören’de Türkü Şöleni Yaşandı...

Konsere yoğun ilgi gösteren Keçiörenliler birbirinden güzel ezgileri dinleme fırsatı buldu. Kimi zaman duygusal anların yaşandığı konserde kimi zaman da hareketli türkülerle eğlenceli anlar yaşandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde bir vatandaşa da çekilişle bisiklet hediye edildi.
Başkan Turgut Altınok konserde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Keçiören’imizde kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Ayvalı Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz mahalle konserinde birbirinden güzel türküleriyle gönül pasımızı silen TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Özgür Eren’e teşekkür ediyoruz. Gerçek sanatçılarımızla sizleri buluşturmaya, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.