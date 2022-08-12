Mamak'ta Eren Bülbül Anısına Buz Pateni Gösterisi Düzenlendi...

Mamak Belediyesi Buz Pateni Pistinde çocuklar gösterilerini Eren ağabeyleri için yaptı. Bu anlamlı gösteriyi Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve çok sayıda vatandaş izledi. Çocukların meşaleler, bayraklarla yaptıkları buz pateni gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Şehit evladımız Eren Bülbül’ü şehadetinin 5. yıldönümünde rahmetle minnetle anıyoruz. Bugün burada çocuklarımızın Eren Bülbül anısına yaptığı bu anlamlı buz pateni gösterisi hepimizi duygulandırdı. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Şehidimizi tekrar minnetle anıyorum. İyi ki varsın Eren!” dedi.