Mamak'ta Eren Bülbül Anısına Buz Pateni Gösterisi Düzenlendi...

Mamak Belediyesi Buz Pateni Pistinde çocuklar gösterilerini Eren ağabeyleri için yaptı. Bu anlamlı gösteriyi Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve çok sayıda vatandaş izledi. Çocukların meşaleler, bayraklarla yaptıkları buz pateni gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Şehit evladımız Eren Bülbül’ü şehadetinin 5. yıldönümünde rahmetle minnetle anıyoruz. Bugün burada çocuklarımızın Eren Bülbül anısına yaptığı bu anlamlı buz pateni gösterisi hepimizi duygulandırdı. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Şehidimizi tekrar minnetle anıyorum. İyi ki varsın Eren!” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.