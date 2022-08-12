12 Ağu 2022 - 16:37- Belediyeler

Keçiören’de "Evde Diş Tedavisi" Vatandaşın Kapısında...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden yaşlı, engelli ve yatağa bağlı yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz ‘Evde Diş Tedavisi’ hizmeti verilmeye devam ediyor.
Keçiören’de "Evde Diş Tedavisi" Vatandaşın Kapısında... mask
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Belediye bünyesinde görev yapan diş hekimleri tarafından verilen bu hizmetten vatandaşlar da büyük memnuniyet duyuyor. Tedavi hizmeti kapsamında hem belediye hizmet binasında bulunan klinikte hem de yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde ağız ve diş sağlığı tedavisi yapılıyor. Belediyedeki kliniğe gelerek tedavi olmak isteyenlere ise servis hizmeti sunuluyor. Keçiören Belediyesinin 0312 361 10 65 nolu hattını arayarak engelli ve yaşlıları adına randevu alanlar bu hizmetten rahatlıkla faydalanabiliyor.

SAĞLIK EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZDIR”

Ağız ve diş sağlığının konforlu bir yaşam için önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak yaşlı ve engellilerimize diş tedavisi hizmetini sunmaya devam ediyoruz. Tamamen ücretsiz olan hizmetimiz için yaşlı ve engelli olmak dışında herhangi bir sağlık güvencesi şartımız da bulunmuyor. Sağlık, en değerli varlığımızdır. Bu değeri muhafaza etmek için sağlık kuruluşlarımıza gitme konusunda engeli olan vatandaşlarımızı mağdur etmiyor, sağlığı vatandaşımızın kapısına götürüyoruz.” dedi.​

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12 Ağu 2022 - 16:37 - Belediyeler

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