Keçiören’de Tam Gaz Spor!

7-14 yaş arası çocukların ücretsiz eğitim gördüğü yaz okulundan bir öğrenci iki faklı branştan eğitim de alabiliyor. Geçtiğimiz yıl Yaz Spor Okulları’nda binlerce gence çeşitli branşlarda eğitim verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören bir spor şehridir. Spor yapmak isteyene bahane yok. İlçemize birçok yeni spor yatırımı yaptık.
Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızdan tutun da mahallelerimizdeki halı sahalara kadar tüm spor merkezlerimizi yeniledik. Gençlerimiz buralardan ücretsiz faydalanabiliyor. Yaz Spor Okulumuzda da yüzlerce gencimizi eğiterek ilgi duydukları branşlarda ilerlemeleri için önayak oluyoruz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.