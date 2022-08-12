12 Ağu 2022 - 16:37- Belediyeler

Keçiören’de Tam Gaz Spor!

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Keçiören Belediyesi tarafından açılan ücretsiz 2022 Yaz Spor Okulları’nda eğitimlere devam ediliyor. Genç sporculara basketbol, voleybol, hentbol, kick boks, judo, taekwondo, tenis, kaykay, atletizm, güreş, halter, badminton, buz pateni, oryantiring, masa tenisi, dart, satranç, akıl zeka oyunları, okçuluk, ragbi ve bilek güreşi branşlarında eğitimler veriliyor.
Keçiören’de Tam Gaz Spor! mask
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7-14 yaş arası çocukların ücretsiz eğitim gördüğü yaz okulundan bir öğrenci iki faklı branştan eğitim de alabiliyor. Geçtiğimiz yıl Yaz Spor Okulları’nda binlerce gence çeşitli branşlarda eğitim verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören bir spor şehridir. Spor yapmak isteyene bahane yok. İlçemize birçok yeni spor yatırımı yaptık.

Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızdan tutun da mahallelerimizdeki halı sahalara kadar tüm spor merkezlerimizi yeniledik. Gençlerimiz buralardan ücretsiz faydalanabiliyor. Yaz Spor Okulumuzda da yüzlerce gencimizi eğiterek ilgi duydukları branşlarda ilerlemeleri için önayak oluyoruz.” dedi.​
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12 Ağu 2022 - 16:37 - Belediyeler

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