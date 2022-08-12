Gölbaşı Belediyesi’nden Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı...

Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunun altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Aşure bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Tüm inançları, tüm düşünceleri kardeşçe yaşadığımız bir ülkede, iyilikleri paylaşmak, güzellikleri birlikte yaşamak, birlikte üzülmek hepimizin ortak kaygısı, ortak geleceği olmalıdır. Bütün insanlarımızın yüzleri gülsün. Biliyoruz ki, her şey paylaşınca güzel ve gelecek nesle bırakacağımız sevgi, dostluk ve kardeşlikle yaşanabilir.” dedi.