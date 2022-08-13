Keçiören'de Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti...

Belediye ekipleri de belirlenen gün ve saatte öğrencilerin eşyalarını taşımak için harekete geçiyor. Ücretsiz taşınma fırsatından faydalanmak isteyen öğrenciler ‘0312 361 10 06’ nolu telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Keçiören Belediyesi bu proje kapsamda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan, 2019 yılından bu yana da Keçiören’de ikamet eden iki kız öğrencinin eşyalarını ilçedeki Ayvalı Mahallesi’nde bulunan evlerinden yeni adresleri olan Aşağı Eğlence Mahallesi’ne taşıdı. Hatay ve Nevşehir’den okumak için Ankara’ya gelen, hem sınıf arkadaşı hem de ev arkadaşı olan Sultan Kurt(22) ve Gülendam Can (22) Keçiören Belediyesinin başlattığı ücretsiz taşıma projesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Keçiören Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Süleyman Korkmaz da taşınma sırasında personeli koordine etti.

Üniversite öğrencilerini hem masraftan kurtarmak hem de ev taşınma stresinden uzak tutmak için ‘Biz Sizi Seve Seve Taşırız’ projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz her türlü destek ülkemizin parlak yarınlarına yaptığımız bir yatırımdır. Ücretsiz nakliye hizmetimizi öğrencilerimizin yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak için hayata geçirdik. Eskiden belediyeler okullara ve öğrencilere destek vermezdi.

Şimdi biz Kredi ve Yurtlar Kurumumuz ile iş birliği yaparak üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu anlamda öğrencilerimize dokunan, okulların kapısından ilk giren belediye, Keçiören Belediyesidir. Keçiören’de bulunan ve ilçemiz sınırları dışında olan birçok üniversitemize de destek verdik, vermeye devam ediyoruz.” dedi.​