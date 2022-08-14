14 Ağu 2022 - 21:37- Belediyeler

Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı...

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Pursaklar Belediyesi, Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda düzenlediği Yaz Konserlerinde bu hafta Veli Erdem Karakülah, Ankara oyun havaları ile vatandaşlara, unutulmaz bir akşam yaşattı.
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı... mask
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Pursaklar Belediyesi tarafından Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda her hafta birbirinden değerli ünlü şarkıcıların sahne aldığı Pursaklar Yaz Konserlerinde vatandaşlar, dolu dolu bir Ağustos Ayı geçirmeye devam ediyor. ‘‘Pursaklar Yaz Konserleri ile vatandaşlarımızla birlikte keyif dolu bir akşam yaşamak üzere bir araya geldik’’

Muhteşem konserler öncesi vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Yaz Konserleri ile vatandaşlarımızla birlikte keyif dolu bir akşam yaşamak üzere bir araya geldik. Hemşerilerimizin ilçemizde kültür ve sanatı her yönüyle yaşayabilmeleri için farklı etkinlikler düzenliyor ve planlıyoruz. Önümüzdeki hafta Cumartesi de Pursaklar Yaz Konserleri ile birbirinden değerli sanatçılarımız Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda ağırlayacağız. Tüm hemşerilerimizi bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da bu büyük coşkuyu yaşamaya davet ediyorum’’ dedi. 

Açılış konuşmasının ardından Pursaklar Yaz Konserlerinin üçüncü haftasında sahneye ilk olarak çıkan Ozan Ahmet türküleri hızlı bir başlangıç yaparken, Veli Erdem Karakülah'ın sahneye çıkması ile birlikte konser alanını hınca hınç dolduran müzik severler, Ankara oyun havaları ile birlikte coşku dolu, keyif dolu bir yaz akşamı geçirdi.  Yaşanan büyük coşkuya kayıtsız kalmayan Başkan Ertuğrul Çetin, alanı dolduran vatandaşlarla birlikte şarkılara eşlik ederek, konserin tadını doyasıya çıkardı.

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14 Ağu 2022 - 21:37 - Belediyeler

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