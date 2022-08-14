Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti...

Yenimahalle Vedat Dalokay Parkı’nda Cem Adrian, Beypazarı’nda ise Sevcan Orhan sevenleriyle bir araya geldi. Ayrıca Kent Orkestrası’nın sahne aldığı Beypazarı ve Yenimahalle’de panayır alanları da kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” hız kesmeden devam ediyor.

Yaz boyunca çevre ve merkez ilçelerde birbirinden ünlü sanatçılarla açık hava konseri düzenleyen ABB bu defa, Yenimahalle Vedat Dalokay Parkı’nda Cem Adrian’ı, Beypazarı’nda ise Sevcan Orhan’ı Başkentlilerle buluşturdu.

CEM ADRİAN İZLENME REKORU KIRDI

Çeşitli kültür sanat etkinlikleri ile Başkentlilere keyifli anlar yaşatanKültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Vedat Dalokay Parkı’nda Cem Adrian’ı sevenleriyle buluşturdu. Kendi şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün yorumlarla hayranlarını büyüleyen Cem Adrian, “Ankara’yı çok özlemiştim uzun zamandır gelemiyordum. Size çok teşekkürler ki şu an buradayım. Bizi o kadar güzel karşıladınız ki bunun karşılığını tam anlamıyla vereceğim hepinize söz veriyorum harika bir gece olacak. Hoş geldiniz” diye konuştu. ABB TV ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanan konser izlenme rekoru kırdı.

BEYPAZARLILARA SEVCAN ORHAN’DAN TÜRKÜ ŞÖLENİ

Beypazarı’nda sahne alan sanatçı Sevcan Orhan ise söylediği türkülerle dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Beypazarı’nda olmaktan ve konser vermekten oldukça memnun olduğunu söyleyen Sevcan Orhan, “Beypazarı’nda olmak benim için çok büyük bir keyif. ABB’ye ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum.

Çünkü o kültür ve sanata çok kıymet veren bir insan bu anlamda müzisyenlere çok değer veriyor. Beypazarlılar ile buluşmak benim için çok büyük bir keyif çok teşekkür ederim. Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine de teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL PANAYIR ALANI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Ankara Kent Orkestrası’nın sahne aldığı Beypazarı’nda ve Yenimahalle’de çocukların aileleriyle birlikle eğlenceli vakit geçirmesi için de panayır alanları da kuruldu. Kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara kadar birçok etkinliğin düzenlendiği panayır alanlarına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.