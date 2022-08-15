Hülya Avşar mı, Begüm Polat mı güzel öpüşüyor! Sosyal medya bu öpüşmeleri konuşuyor!

İSTANBUL (İGFA) - Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başrolde oynadıkları filmde öpüşme sahnesini alıp Begüm Polat klip çalışmasındaki sahneyle karşılaştıran Begüm Polat fanları, ne fark var iki sanat arasında paylaşımını yaptılar.
Aynı zamanda Hülya Avşar’mı, Begüm Polat’mı güzel öpüşüyor tartışmaları da gündem olan konuşmalar arasında başı çekiyor.
Begüm Polat yorumuyla “Affettim” isimli şarkı ve klip çalışması uzun süre sosyal medyanın dilinden düşmeyeceğe benziyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.