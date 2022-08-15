15 Ağu 2022 - 13:59- Magazin

Hülya Avşar mı, Begüm Polat mı güzel öpüşüyor! Sosyal medya bu öpüşmeleri konuşuyor!

"Affettim” isimli şarkısı ve çektiği Klipteki sevişme sahneleriyle bir anda gündem olan ve sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline gelen Begüm Polat, şimdide en çok paylaşılan resmin kahramanı oldu.