15 Ağu 2022 - 14:01- Ekonomi G: 15 Ağu 2022 - 14:02

TUİK Açıkladı! Ücretli çalışan yıllık yüzde 6,3 arttı

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Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 734 bin 395 kişi iken, 2022 yılı Haziran ayında 14 milyon 604 bin 708 kişi oldu.
TUİK Açıkladı! Ücretli çalışan yıllık yüzde 6,3 arttı mask
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ANKARA (İGFA) - TÜİK, Haziran ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistiklerini yayımladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 734 bin 395 kişi iken, 2022 yılı Haziran ayında 14 milyon 604 bin 708 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,6 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK YÜZDE 1,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,9 arttı.

15 Ağu 2022 - 14:01 - Ekonomi

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