Gençlerbirliği Boluspor Maçı Hazırlıklarına Başladı!

Gençlerbirliği yenileme antrenmanına çıktı Altınordu maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-karalı ekip, bugün yenileme antrenmanıyla çalışmalara başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Altınordu’yla oynadığı karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan başkent ekibi, karşılaşmanın ardından bir gün izin yaptı.

İznin ardından bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanan oyuncular haftanın ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda, Altınordu maçında forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaparken; maçta kısa süreli forma giyen ve oynama şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı.

Saha içerisine kurulu alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-karalı ekip, dar alanda oynanan çift kale maç ve MAS (Maksimum Aerobik Speed) koşusuyla çalışmaları sonlandırdı.