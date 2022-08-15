15 Ağu 2022 - 14:13- Belediyeler G: 15 Ağu 2022 - 14:14

Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor...

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İlçedeki gri duvarları daha estetik, daha güzel, daha rengârenk bir görünüme kavuşturmak için kent estetiğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Pursaklar Belediyesi, boş duvarları ilçeye özgü resimlerle süsleme çalışmalarını sürdürüyor.
Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor... mask
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Pursaklar Belediyesi, ilçedeki boş ve gri duvarları boyayarak, sanat galerisi haline dönüştürüyor. Pursaklar Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla resim çizmeye hazır hale getirilen duvarlar, ressamların hünerli ellerinden çıkacak olan çalışmalarla adeta bir sanat galerisi haline dönüşüyor.

Bu kapsamda ilçe duvarlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, duvarları resimlerle süsleyerek, cadde ve sokaklara estetik bir görüntü kazandırarak, zarafet ve nezaketi yaşam biçimi olarak benimsediklerini ifade etti. 

‘‘Usta ellerimizin ince dokunuşlarıyla sanatı hemşerilerimizin ayağına getiriyoruz’’

Duvarlarımızı estetik görseller ile sanat eseri haline getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar’ı daha modern ve daha estetik bir hale getirebilmek için tüm ekibimizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Usta ellerimizin ince dokunuşlarıyla sanatı hemşerilerimizin ayağına getiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla duvarlardaki grileşmenin verdiği soğuk görüntüyü ortadan kaldırıyoruz. Sanatsal ve estetik dokunuşlarla Pursaklar'ın çehresini değiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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15 Ağu 2022 - 14:13 - Belediyeler

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