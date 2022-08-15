Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek...

LGS ve YKS sınavlarına hazırlanacak öğrenciler, destek kurslarını ücretsiz alacak. Çankaya Belediyesi gençler için “Örgün Eğitime Destek Programı” kapsamında başlattığı LGS ve YKS sınavlarına hazırlık programında bu yıl kapasitesini 8 kat arttırarak 4 bin öğrenciye hizmet verecek. Çankaya Akademi olarak başladığı Destek Eğitim Merkezlerinin sayısını da 10’a çıkaran Belediye, eğitimde fırsat eşitliğini amaçlıyor.

Çankaya Belediyesinin sınav ve eğitim merkezleri "Çankaya Destek Eğitim Merkezlerinde yeni dönem ön kayıtları 15 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Merkezlerde eğitim desteği ücretsiz verilecek. 6-7-8. sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri, 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek.

10 MERKEZDE EĞİTİM

Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi, Çankayalı öğrenciler için LGS ve YKS sınavlarına yönelik ücretsiz hazırlık kurslarını 2022-2023 Öğrenim döneminde, 10 merkezde vermeye devam edecek. Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösterir belge istenecek.

HER SINAVDA ÇANKAYA YANINIZDA

Çankaya Belediyesi olarak her yaşta ve her alanda eğitime destek verdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ortaokul ve liseye devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik, tamamlayıcı ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak ve eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak amacıyla Çankaya Akademi olarak başladığımız "Çankaya Destek Eğitim" merkezlerimizi oluşturduk. Bu merkezlerde özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerden gelen çocuklarımıza destek olacağız. Tüm imkanlarımızı kullanarak çocuklarımızın eğitimine destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

15 Ağustos - 10 Eylül 2022 tarihleri arasında ön kayıtların alınacağı merkezlerin iletişim bilgileri ise şöyle:

*6-7-8. SINIFLAR İÇİN LGS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BADEMLİDERE ÇANKAYA EVİ

Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park içi Bademlidere

Telefon: 0 312 437 29 69

BİRLİK ÇANKAYA EVİ

Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi

Telefon: 0 312 495 40 45

ESAT ÇANKAYA EVİ

Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No:131 Esat

Telefon: 0 312 446 75 76

SOKULLU ÇANKAYA EVİ

Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107

Telefon: 0 312 480 02 05

ZÜBEYDE HANIM ÇANKAYA EVİ

Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi No:60 Yıldız

Telefon: 0 312 458 89 41/ Dahili: 1870

*10-11-12. SINIFLAR VE MEZUNLAR İÇİN YKS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ

Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:19 Gaziosmanpaşa

Telefon: 0 312 448 27 58

CEBECİ ÇANKAYA EVİ

Kutlugün Sokak No:14 Cebeci

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866

ÖVEÇLER NAZIM HİKMET ÇANKAYA EVİ

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No:2

Telefon: 0 312 514 14 30

YILDIZ ÇANKAYA EVİ

Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826

YÜZÜNCÜYIL ÇANKAYA EVİ

1534. Cadde No:3/1 Yüzüncüyıl

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849