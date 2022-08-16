16 Ağu 2022 - 21:22- Spor

Furkan Orhan'dan Avrupa'da 3 Altın Madalya!

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Polonya’da düzenlenen Yıldızlar ve U-15 Avrupa Halter Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Orhan, 89 kg erkekler kategorisinde 3 gümüş madalya kazandı.
Furkan Orhan'dan Avrupa'da 3 Altın Madalya! mask
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcuları Yaşar Karaca ve Furkan Orhan, Polonya’nın Raszyn şehrinde organize edilen Yıldızlar ve U-15 Avrupa Halter Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile mücadele ediyor.

Sporcularımızdan Yaşar Karaca, hafta sonu silkmede 163 kg kaldırarak Avrupa rekoru kırıp altın madalyaya ulaşırken bir madalya haberi de Furkan Orhan’dan geldi. Şampiyonada 89 kg Erkekler kategorisinde mücadele eden Orhan, koparmada 108 kg ile gümüş, silkmede 140 kg ile gümüş ve toplamda 248 kg ile gümüş madalya kazandı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da milli takım forması ile ülkemize 3 gümüş madalya kazandıran Orhan ve antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.
# Furkan Orhan'dan Avrupa'da 3 Altın Madalya!, Yıldızlar ve U-15 Avrupa Halter Şampiyonası, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’
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16 Ağu 2022 - 21:22 - Spor

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