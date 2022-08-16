16 Ağu 2022 - 16:03- Yaşam

Kabuğuyla Birlikte Tüketin, Çünkü…İşte İncir Tüketmemiz İçin 6 Önemli Neden!

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Ağustos ve Eylül aylarının favorisi incir, yüzlerce minik tohumla dolu ve yenilebilir yeşil veya mor kabuklarıyla hafif, ferahlatıcı ve oldukça lezzetli bir meyve.
Kabuğuyla Birlikte Tüketin, Çünkü…İşte İncir Tüketmemiz İçin 6 Önemli Neden! mask
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Bir porsiyon incir, bir adet orta boy incire denk geliyor ve yaklaşık 60 kalori içeriyor. Bir porsiyon incirde; 2 gram diyet lifi, 175 mg potasyum, 25 gram kalsiyum, A, E vitaminleri ve sağlık için oldukça faydalı olan antioksidan maddeler bulunuyor. İncir bu zengin içerikleri sayesinde pek çok sağlık problemine karşı etkili oluyor.

Günde bir adet incir yerseniz… İncirin ardından bir bardak su için! Bu üç kurala dikkat! 

Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, ancak kilo verme sürecinde olan kişilerin ve diyabet hastalarının inciri günde bir porsiyondan (bir adet) fazla tüketmemeleri gerektiği uyarısında bulunarak, “Bunun nedeni ise incirin kan şekerini hızlı yükselten ve yine hızlıca düşüren bir meyve olması. Bu durum çabuk acıkmaya sebep olabileceği için kilo verme sürecinizi olumsuz etkileyebiliyor.

Ayrıca diyabet hastalığınız varsa, ani kan şekeri yükselmelerine sebep olacağı için diyabet kontrolünü zorlaştırabiliyor. Dolayısıyla bu semptomları önlemek için yanında ceviz, badem veya süt gibi protein içerikli gıdalar tüketmenizde fayda var. Sağlık probleminiz yoksa günde 2 adet incir tüketebilirsiniz” diyor. Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, incirin 6 faydasını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu! 

Sindirimi kolaylaştırıyor

İncir, içerdiği yüksek lif sayesinde bağırsaktaki sağlıklı bakterilerin besin kaynağı oluyor. Bu etkisiyle bağırsak hareketliliğini artırarak; sindirim sağlığını iyileştirmeye, dışkıyı yumuşatmaya, kabızlığı azaltmaya, gaz ve şişkinlik gibi şikayetlerin giderilmesine katkı sağlıyor. Sağlıklı bir yetişkinin günde en az 25 gram diyet lifi tüketmesi gerekiyor. Günde iki porsiyon incir yenildiğinde bu miktarın yaklaşık yüzde 20’si karşılanabiliyor. 

Kalp ve damar sağlığını destekliyor

Vücudumuzdaki tüm sistemlerin eksiksiz çalışması için potasyum elzem bir mineral. Bir adet incirde 175 mg potasyum yer alıyor. Potasyum mineralinin beslenme yoluyla yeterli miktarlarda alınması, damar içi basıncını azaltarak böbreklerdeki süzme hızını artırabiliyor. Bu sayede yüksek tansiyon hastalığı olarak da bilinen hipertansiyonun dengelenmesine yardımcı olabiliyor. 

Cildin yenilenmesine katkı sağlıyor

Yapılan çalışmalarda; incir özünün de içerisinde bulunduğu meyve kombinasyonlarının cilt hücreleri üzerinde antioksidan etki gösterdiği ve bu sayede kolajen yıkımını azaltarak cilt yenilenmesini desteklediği tespit edilmiş. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Bu anlamda daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, günde bir porsiyon incir daha parlak bir cilde sahip olmanıza katkı sağlar diyebiliriz” bilgisini veriyor. 

Tatlı ihtiyacına doğal ve lezzetli bir alternatif

İncir zengin bir lif, bir başka deyişle posa kaynağıdır. Dolayısıyla tatlıya ihtiyaç duyduğunuzda doymuş yağ ve şeker içeren tatlılar yerine, lif ve doğal şeker içeren incirden faydalanmanız kilo verme amaçlı uyguladığınız diyetleri sürdürmenize destek verecektir. Örneğin bir adet inciri 10 adet badem veya bir bardak süt ile yerseniz, kan şekerinin dengelenmesine ve yaşanan tatlı krizlerinin hafiflemesine fayda sağlayarak diyete uyumunuzu daha da arttıracaktır. Dolayısıyla kendinizi tok hissetmenize yardımcı olacaktır.  

Bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor

İncir kabuğunun muhteşem mor rengi, bu güzel meyvenin ne kadar çok antioksidan madde içerdiğinin  bir göstergesi. Bir antioksidan çeşidi olan flavonoidlerden ‘antosiyanin’ maddesi hücrelerimizi oksidatif strese karşı adeta bir kalkan gibi koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Bu nedenle inciri yeterince temizledikten sonra kabuğuyla birlikte tüketmek hücrelerimizi zararlı bileşenlerden korumaya yardımcı olarak bağışıklık sistemimizin de güçlenmesine katkı sağlıyor.” diyor.   

Kemik sağlığı için önemli

İçerisinde bol miktarda kalsiyum ve magnezyum da bulunduran incir, mevsiminde taze ve düzenli tüketildiğinde kemikleri güçlendirmeye destek veriyor ve yaşa bağlı oluşan kemik erimesinin hızını yavaşlatmaya katkı sağlayabiliyor. 

Bu üç kurala dikkat!

Kabızlık problemi yaşıyorsanız, bir adet incir yedikten sonra bir bardak su içmeyi alışkanlık edinin. İncirden alacağınız posa, yeteri kadar suyla birlikte tüketildiğinde bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık probleminin çözülmesine katkı sağlıyor. Bu sayede bağırsak hareketleriniz hızlanıyor. Kan şekerinizin yükselmemesi için incirin yanında ceviz, badem, süt veya yoğurt tüketin.  İncir yüksek K vitamini içermesine bağlı olarak kan sulandıran etkiye sahip ilaçların vücutta emilmelerini önleyebiliyor. Bu nedenle kan sulandıran ilaç kullanıyorsanız inciri bir porsiyondan fazla tüketmeyin.

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16 Ağu 2022 - 16:03 - Yaşam

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