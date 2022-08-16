Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor...

Çankaya Belediyesinin, eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğu ve Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası’nın Sakarya Caddesi tarafında hizmet veren Çengel Kafe yenilenerek hizmete açıldı. Pandemi döneminde kapanan kafenin iç ve dış mekanları, mutfak ve oturma alanları tamamen yenilenirken, Çengel kafe yeniden Başkentlilere hizmet vermeye başladı.

Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesinden 2015 yılında açılan ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından yaya akışının yoğun olduğu Sakarya Caddesi’ne taşınan Çengel Kafe, down sendromlu çalışanların sosyal hayatın içinde yer almasını sağlıyor. Kafe, kendine özgü tost çeşitleriyle her gün her yaştan Başkentliyi konuk ediyor.

ÖDÜLLÜ KAFE

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada 25 belediyenin sunduğu 40 proje arasından seçilerek Özel Teşvik Ödülü sahibi de olan Çengel Kafe, engelli gençlere spordan, gezilere, drama-tiyatro, dans, halk dansı, ebru baskısı, fotoğrafçılık, bilgisayar eğitimi vb. kurslara katılma, konser, sinema, tiyatro gibi etkinlikleri izleme olanağı da sunuyor. Engelli gençlerin kolay kavrayabilecekleri ve işlerini kolay yapabilecekleri şekilde tasarlanan Çengel Kafe’de, turuncu, mavi ve yeşil renkler kullanılıyor.