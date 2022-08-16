16 Ağu 2022 - 16:03- Belediyeler

Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi tarafından açıldığı günden bu yana kültüre, sanata ve doğal hayata yeni bir pencere açan Endemik Vadi’de, Yaşam Merkezinde eğitim gören öğrenciler tiyatro gösterisi yaptı.
Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi tarafından kültürel, sanatsal, sportif, eğitim alanlarında faaliyet gösteren Yaşam Merkezi’ndeki Drama Atölyesinde aldıkları eğitimlerle yeni beceriler kazanan minik öğrenciler, tiyatro gösterilerini Endemik Vadide sergiledi. Drama öğrencileri öncelikle Endemik Vadi’de bulunan Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Keçisi ve endemik bitkileri detaylıca inceleyerek yeşille iç içe, doğal bir ortamda yeteneklerini sergileme imkânına sahip oldu.

‘‘Yetenekli çocuklarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum’’

Yaşam Merkezi Drama Atölyesi öğrencilerinin doğal bir ortamda, güzel havanın tadını çıkararak tiyatro gösterisi düzenlediğini belirten Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşam Merkezi Drama Atölyemizde eğitim alan öğrencilerimiz Endemik Vadide tiyatro gösterisi yaptılar. Öğrencilerimizin alışık oldukları hayatın dışında bir hayat deneyimleyerek, Endemik Vadide becerilerini sergileme imkânı sunuyoruz. Sanat kurslarımızın doğayla iç içe olarak açık alanlarda yapılması bizleri mutlu ediyor. Yetenekli çocuklarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın yeteneklerini daha da ileriye taşımaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz’’ dedi
# Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor... mask
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor...
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden! mask
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden!
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor... mask
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor...
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya... mask
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya...
Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor... mask
Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor...
Başkan Enver Demirel'e Asfalt Teşekkürü... mask
Başkan Enver Demirel'e Asfalt Teşekkürü...
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı... mask
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı...
Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor... mask
Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor...
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti... mask
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti...
Çankaya'da Teknoloji Çocukları Mezun Oldu... mask
Çankaya'da Teknoloji Çocukları Mezun Oldu...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden! mask
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden!
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor... mask
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor...
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor... mask
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor...
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya... mask
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya...
Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor... mask
Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor...
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek... mask
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek...
Başkan Enver Demirel'e Asfalt Teşekkürü... mask
Başkan Enver Demirel'e Asfalt Teşekkürü...
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti... mask
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti...
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı... mask
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı...

16 Ağu 2022 - 16:03 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden! mask
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden!
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor... mask
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor...
Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi... mask
Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi...
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor... mask
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor...
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya... mask
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya...
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek... mask
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL