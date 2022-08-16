Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi...

Pursaklar Belediyesi tarafından kültürel, sanatsal, sportif, eğitim alanlarında faaliyet gösteren Yaşam Merkezi’ndeki Drama Atölyesinde aldıkları eğitimlerle yeni beceriler kazanan minik öğrenciler, tiyatro gösterilerini Endemik Vadide sergiledi. Drama öğrencileri öncelikle Endemik Vadi’de bulunan Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Keçisi ve endemik bitkileri detaylıca inceleyerek yeşille iç içe, doğal bir ortamda yeteneklerini sergileme imkânına sahip oldu.

‘‘Yetenekli çocuklarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum’’

Yaşam Merkezi Drama Atölyesi öğrencilerinin doğal bir ortamda, güzel havanın tadını çıkararak tiyatro gösterisi düzenlediğini belirten Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşam Merkezi Drama Atölyemizde eğitim alan öğrencilerimiz Endemik Vadide tiyatro gösterisi yaptılar. Öğrencilerimizin alışık oldukları hayatın dışında bir hayat deneyimleyerek, Endemik Vadide becerilerini sergileme imkânı sunuyoruz. Sanat kurslarımızın doğayla iç içe olarak açık alanlarda yapılması bizleri mutlu ediyor. Yetenekli çocuklarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın yeteneklerini daha da ileriye taşımaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz’’ dedi