Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden!

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından Emre Kartal, Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonasında 89 kg sıkletinde Avrupa Şampiyonu oldu. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü ve ülkemizi temsil eden milli sporcu Emre Kartal 89 kg’da koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'nin en yetenekli ve en başarılı haltercilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden, Pursaklar'ı başarıyla temsil ederek Avrupa Şampiyonu olan Emre Kartal’ı Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin arayarak tebrik etti.

‘‘Genç sporcularımız, Avrupa’da ses getirmeye devam ediyor’’

Emre Kartal’ın Avrupa Şampiyonu olarak ülkemizi ve Pursaklar’a büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Genç sporcularımız, Avrupa’da ses getirmeye devam ediyor. Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonasında erkekler 89 kiloda Kulübümüz antrenörü ve milli takımda görevli Murat Akyüz ve kulübümüz milli sporcusu Emre Kartal koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Bizler, gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla buluşturmaya, ülkemize hizmet etmeleri için hazır hale getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bizlere büyük bir gurur yaşatan antrenörümüzü ve sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.