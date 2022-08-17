Mamak’ta Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor...

Mamak Belediyesi’nin yaza renk katmak adına başlattığı “Mahallem Şenleniyor” etkinlikleri son olarak Kıbrısköyü Mahallesi’ndeydi. Yüzlerce kişinin katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Palyaço, animasyon, illüzyon gösterilerini çocuklar büyük ilgiyle izledi. Baloncuk gösterisi ise büyük alkış aldı.
Konserle renklenen etkinlikte mahalleliler doyasıya eğlendi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “ Mahalle olma kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi canlandırmak adına düzenlediğimiz “Mahallem Şenleniyor” etkinliğimizle siz değerli vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Her hafta Mamak’ımızda bir güzel mahallemizde hemşerilerimizle buluşarak yazı şenliklerle geçiriyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.