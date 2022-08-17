17 Ağu 2022 - 09:51- Belediyeler G: 17 Ağu 2022 - 09:52

Mamak’ta Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Başkente hitap eden birçok önemli festival ve kültürel etkinliğe imza atan Mamak Belediyesi, mahallelere de şenlikler götürerek vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Mamak’ta Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor... mask
+15
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi’nin yaza renk katmak adına başlattığı “Mahallem Şenleniyor” etkinlikleri son olarak Kıbrısköyü Mahallesi’ndeydi. Yüzlerce kişinin katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Palyaço, animasyon, illüzyon gösterilerini çocuklar büyük ilgiyle izledi. Baloncuk gösterisi ise büyük alkış aldı.

Konserle renklenen etkinlikte mahalleliler doyasıya eğlendi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “ Mahalle olma kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi canlandırmak adına düzenlediğimiz “Mahallem Şenleniyor” etkinliğimizle siz değerli vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Her hafta Mamak’ımızda bir güzel mahallemizde hemşerilerimizle buluşarak yazı şenliklerle geçiriyoruz” dedi. 
# Mamak’ta Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor... mask
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor...
Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi... mask
Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi...
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden! mask
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden!
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor... mask
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor...
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya... mask
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya...
Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor... mask
Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor...
Başkan Enver Demirel'e Asfalt Teşekkürü... mask
Başkan Enver Demirel'e Asfalt Teşekkürü...
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı... mask
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı...
Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor... mask
Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor...
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti... mask
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi... mask
Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi...
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden! mask
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden!
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor... mask
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor...
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor... mask
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor...
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya... mask
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya...
Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor... mask
Pursaklar'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor...
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek... mask
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek...
Başkan Enver Demirel'e Asfalt Teşekkürü... mask
Başkan Enver Demirel'e Asfalt Teşekkürü...
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti... mask
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti...

17 Ağu 2022 - 09:51 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden! mask
Avrupa Şampiyonu Pursaklar Belediyesi’nden!
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor... mask
Çankaya'da Yenilenen Çengel Kafe Konuklarını Bekliyor...
Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi... mask
Pursaklar Endemik Vadide Minik Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi...
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor... mask
Keçiören'de Sel ve Fırtınanın İzleri Siliniyor...
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya... mask
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya...
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek... mask
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL