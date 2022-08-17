Mamak’ta Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor...

Mamak Belediyesi’nin yaza renk katmak adına başlattığı “Mahallem Şenleniyor” etkinlikleri son olarak Kıbrısköyü Mahallesi’ndeydi. Yüzlerce kişinin katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Palyaço, animasyon, illüzyon gösterilerini çocuklar büyük ilgiyle izledi. Baloncuk gösterisi ise büyük alkış aldı.

Konserle renklenen etkinlikte mahalleliler doyasıya eğlendi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “ Mahalle olma kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi canlandırmak adına düzenlediğimiz “Mahallem Şenleniyor” etkinliğimizle siz değerli vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Her hafta Mamak’ımızda bir güzel mahallemizde hemşerilerimizle buluşarak yazı şenliklerle geçiriyoruz” dedi.