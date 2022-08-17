17 Ağu 2022 - 10:35- Belediyeler G: 17 Ağu 2022 - 10:36

Türk-İslam Medeniyetinin Önemli Sanatları Mamak’ta Yaşatılıyor...

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatı ile kurulan Türk-İslam Sanatları Merkezi (TİSAM)’nde İslamiyet’ten bu yana Türk tarihinin önemini hiç yitirmemiş sanat dalları genç nesillere aktarılıyor.
Türk-İslam Medeniyetinin Önemli Sanatları Mamak’ta Yaşatılıyor... mask
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Mamak Belediyesi, engin kültür ve sanat zenginliklerine sahip olan Türk-İslam medeniyetinin önemli sanatlarını Mamak’ta yaşatıyor. Hat, tezhip minyatür, ebru, kalemişi, çini gibi Türk İslam sanat dallarına Mamaklılar büyük ilgi gösteriyor. Tezhip ve çini dallarında eğitim alan kursiyerler, Mamak Belediyesi’nin sağladığı imkandan ücretsiz faydalanıyor. Kursiyerler, ortaya çıkardıkları eserlerle geçmişten geleceğe güzel bir köprü kuruyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Malazgirt’ten Selçuklu ‘ya, Selçukludan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze kadar bu topraklarda her zaman barışın güzelliğin estetiğin adaletin temsilcisi olduk. Ülke olarak böylesi bir medeniyet inşa etmek öyle çok kolay bir şey değil elbette.  Bununla beraberbu medeniyete sahip çıkmak da hepimizin görevi. Bu anlamda Türk İslam Sanatları Merkezimiz bu amaca en güzel şekilde hizmet ediyor.

Ecdadımızdan aldığımız bu mirası yeni nesillere aktarmak, gençlerin bu mirasa sahip çıkmasını sağlamak, onları estetik ve sanatsal yeteneklerle beraber geleceğe taşımak en önemli isteğimiz. Bizim medeniyetimiz kültüre ve sanata pek çok değer verdi. Hat, tezhip, ebru gibi pek çok sanat dalı sadece bir estetik değildir aslında.  Bu estetiğin ötesinde manevi ve kültürel değerlerimizi yansıtan bir yapıdır” dedi.

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17 Ağu 2022 - 10:35 - Belediyeler

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