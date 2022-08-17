Obezite Cerrahisi Sonrası Kiloları Geri Döndüren 3 Önemli Hata!

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre vücut kitle endeksi 35’in üzerinde olup ek hastalığı olan (tansiyon, şeker veya uykuda solunum durması gibi) veya vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan kişilerin ‘morbid obez’ olarak nitelendirildiğini belirten VM Medical Park Ankara Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Baki Yıldırım, obezite cerrahisi sonrası tekrar kilo almayı önleyecek önerilerde bulundu.

AMELİYAT KARARINI HEYET VERİR

Düzenli diyet sonrası kilo veremeyen obezite hastalarının, obezite cerrahisi adayı olduklarının altını çizen Doç. Dr. Murat Baki Yıldırım, “Obezite cerrahisi öncesi hastalar diyetisyen, endokrinoloji uzmanı, psikiyatri uzmanı ve genel cerrahi uzmanında oluşan bir heyet tarafından değerlendirilerek ameliyata karar verilir. Ameliyat sonrası yeterli kilo kaybını sağlamak ve bu kiloyu korumak için en önemli basamak hastaya hangi cerrahinin yapılacağına karar vermektir” şeklinde konuştu.

10’DAN FAZLA YÖNTEM UYGULANABİLİR

Obezite cerrahisinde 10’dan fazla yöntem bulunduğunu işaret eden Doç. Dr. Murat Baki Yıldırım, “Şu an için en fazla kullanılan yöntemlerin başında halk arasında tüp mide olarak bilinen sleeve gastrektomi gelmektedir. Bu yöntemde mide dikey ekseninde boylu boyunca kesilerek 1,5 cm çapında bir tüp haline getirilir. Bu yöntem ile hastalarda ameliyat sonrasında 40-60 kilo civarında kilo kayıpları sağlanabilmektedir. Tekniğin hastaya sağladığı fayda hem midenin küçülmesi ile az gıda ile doyumun sağlaması hem de midenin açlık hormonu (ghrelin) salgılayan bölümü çıkartılmasına bağlı açlığın azalmasıdır” ifadelerini kullandı.

KİLOLARI GERİ DÖNDÜREN YANLIŞLAR

Hastaların en çok korktuğu konunun ameliyattan sonra yeterli kilo kaybı sağlayamamak veya verdiği kiloları geri almak olduğunu altını çizen Doç. Dr. Murat Baki Yıldırım, yeterli kilo verememenin ya da verilen kiloları geri almanın önemli sebeplerini şu şekilde sıraladı:

“Birincisi, hastaya uygun cerrahi seçimin yapılmamasıdır. İkincisi hastanın ameliyat sonrasında danışmalık alabileceği bir merkez olmamasıdır. Bunu açmak gerekirse; cerrahi sonrası hasta ameliyat olduğu merkezle veya doktorla tam bir uyum içerisinde olmalıdır. Hangi diyete ne zaman başlayacağı, hangi besinlere kaçıncı hafta geçeceği, ne kadar protein tüketeceği, he kadar karbonhidrat tüketeceği ve bir sorun ile karşılaştığında sonraki adımın ne olacağı konusunda ameliyat olduğu merkeze doğrudan ulaşım sağlayabilmelidir.

Yani kısaca ameliyat sonrası takipleri düzenli yapılmalıdır. Üçüncü etken ise obezite cerrahisi uygulanan hasta bunun nihai bir sonuç değil, sadece bir kapıyı açan anahtar olduğu bilincinde olmalıdır. ‘Ben obezite ameliyatı oldum, artık istediğim her şeyi sınırsızca yiyip içebilirim’ anlayışı yanlış bir anlayıştır. Obezite ameliyatı hastaya düzenli yeme alışkanlığı kazanmasında yardımcı bir etkendir. Hasta ameliyat sayesinde düzenli yeme alışkanlığını yaşam biçimi haline getirmelidir.”

REVİZYON CERRAHİLERİ MÜMKÜN

Obezite ameliyatı sonrası geri kilo alımının yüzde 15-20 civarında olduğunu gösteren bazı araştırmaların mevcut olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Baki Yıldırım, “Diğer taraftan da yüzde 80-85 hasta obezite ameliyat sonrası kilolarından kalıcı olarak kurtulmaktadır. Bu sizin ameliyat sonrası kendinize nasıl baktığınız ve cerrahınızla uyumunuza bağlıdır” dedi.

Doç. Dr. Murat Baki Yıldırım, “Obezite cerrahisi geçirmiş ve sonrasında tekrar kilo almış iseniz revizyon cerrahileri her zaman mümkündür. Unutmayın ki obezite ciddi bir sağlık problemidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.