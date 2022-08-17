17 Ağu 2022 - 16:12- Belediyeler

Başkan Ertuğrul Asker Gecesinde...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Ali Mehmetoğlu için düzenlenen asker gecesine katıldı.

Başkan Ertuğrul Asker Gecesinde... mask
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Gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Ertuğrul Çetin, askere gidecek olan Ali Mehmetoğlu ile özel olarak ilgilenerek, heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu. 

‘‘Ali Mehmetoğlu kardeşimizi, sevenleri ile birlikte dualar ederek, uğurladık’’

Ali Mehmetoğlu'na hayırlı teskereler dileyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ; ‘‘Ali Mehmetoğlu kardeşimin asker kınasına katıldık. Sevenleri ile birlikte dualar ederek, uğurladık. Ali kardeşimizin görevini en iyi şekilde başarıyla tamamlayarak, ilçemize geri dönmesini temenni ediyorum. Tüm askerlerimiz, kazasız belasız vatani görevini tamamlayıp, ailelerine ve sevdiklerine sağ salim yeniden kavuşmasını diliyorum’’ dedi.
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17 Ağu 2022 - 16:12 - Belediyeler

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