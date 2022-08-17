Başkan Ertuğrul Asker Gecesinde...

Gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Ertuğrul Çetin, askere gidecek olan Ali Mehmetoğlu ile özel olarak ilgilenerek, heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.
‘‘Ali Mehmetoğlu kardeşimizi, sevenleri ile birlikte dualar ederek, uğurladık’’
Ali Mehmetoğlu'na hayırlı teskereler dileyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ; ‘‘Ali Mehmetoğlu kardeşimin asker kınasına katıldık. Sevenleri ile birlikte dualar ederek, uğurladık. Ali kardeşimizin görevini en iyi şekilde başarıyla tamamlayarak, ilçemize geri dönmesini temenni ediyorum. Tüm askerlerimiz, kazasız belasız vatani görevini tamamlayıp, ailelerine ve sevdiklerine sağ salim yeniden kavuşmasını diliyorum’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.