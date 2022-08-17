17 Ağu 2022 - 16:12- Belediyeler

Pursaklar Saray Millet Kıraathanesinde Geri Sayım...

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Pursaklar Belediyesi, eğitim alanında ilçeye yeni bir nefes katacak olan Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesinde sona yaklaştı.
Pursaklar Saray Millet Kıraathanesinde Geri Sayım... mask
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Pursaklar Millet Kıraathanesi ve Saray Fatih Mahallesi Millet Kıraathanesini ilçeye kazandırarak gençler arasındaki kitap okuma oranını artırmayı teşvik eden Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız Millet Kıraathanesinin yapım çalışmalarına devam ederken, Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesinin yapım çalışmalarında ise sona geldi.

Okuma kültürünün geliştirilip yaygınlaşması, ders çalışmak isteyenlerin ve kitap okumak isteyenlerin rahatlıkla ulaşabilmeleri için Millet Kıraathanelerini ilçe genelinde yaygınlaştıran Başkan Ertuğrul Çetin, son aşamaya gelinen Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesindeki çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi. 

‘‘Yapımı tamamlanınca gençlerimiz huzurlu bir ortamda ders çalışabilecekler’’

Çalışmalarda sona geldiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Saray’da yapımına başladığımız ve sonuna yaklaştığımız Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulunduk. Yapımı tamamlanınca gençlerimiz huzurlu bir ortamda ders çalışabilecekler. En büyük gayemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin bol bol kitap okuyup, ders çalışarak önemli başarılara imza atabilmeleri yardımcı olmak. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine açacağız" dedi.
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17 Ağu 2022 - 16:12 - Belediyeler

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