17 Ağu 2022 - 16:13- Belediyeler

Gençlik Hafta Sonu Pursaklar'da! Canbay Wolker Sevenleriyle Buluşuyor...

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Bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında gerçekleştirdiği etkinliklerle ülke genelinde dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, Gençlik Konserleri kapsamında Canbay Wolker’ı müzikseverlerle buluşturuyor.
Gençlik Hafta Sonu Pursaklar'da! Canbay Wolker Sevenleriyle Buluşuyor... mask
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Sosyal ve kültürel programlarla vatandaşların dolu dolu bir yaz ayları geçirme fırsatı sunan Pursaklar Belediyesi, yeni bir müzik resitali ile vatandaşların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pursaklar Yaz Konserleri ile Ağustos ayının ilk haftasına kadar birbirinden ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, Gençlik Konserleri düzenleyerek Canbay Wolker’ı Pazar günü Emek Caddesinde sahneye çıkararak, sevenleriyle bir araya getiriyor. 

‘‘Pazar günü Pursaklar Gençlik Konserleri kapsamında Canbay Wolker'ı ilçemizde ağırlayacağız’’

Sosyo-kültürel programlarla vatandaşların keyif dolu yaz akşamları geçirmeleri için çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşerilerimizin kültür ve sanatla iç içe olabilmeleri için birbirinden farklı etkinliklerimize hızla devam ediyoruz. Pazar günü Pursaklar Gençlik Konserleri kapsamında Canbay Wolker'ı ilçemizde ağırlayacağız. Emek Caddesinde düzenleyeceğimiz konserle gençlerimizi müziğe doyuracağız. Tüm gençlerimizi bu büyük coşkuyu yaşamaya davet ediyorum’’ dedi.
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17 Ağu 2022 - 16:13 - Belediyeler

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