Sosyal Medyada Ne Kadar Zaman Geçiriyoruz? İşte Ayrıntılar...

Dünya üzerinde sosyal medya kullanan kişi sayısı belli oldu. 8 milyara yakın dünya nüfusunun 4,62 milyarının sosyal medya kullanıcı olduğu görülürken, günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 27 dakika olarak kayıtlara geçti.
Böylelikle sosyal medya kullanıcı sayısının 4,62 milyar olduğu kaydedilirken, günlük sosyal medyaya harcadığımız süre 2 saat 27 dakika olarak kayıtlara geçti. Bu zaman diliminin geçen yıl geçiren süre ile aynı olduğu görüldü. İnternet kullanıcı sayısının 4,95 milyar ile daha fazla olduğu gözlenirken, internette harcanan süre ise 6 saat 58 dakika ile zirveye yerleşti. Televizyon izlemeye ayırdığımız süre ise 3 saat 20 dakika olurken, oyun konsollarına kişilerin ayırdığı günlük süre ise 1 saat 12 dakika olarak açıklandı. 55 dakika ile günlük podcast dinleme süresi en son sırada yer aldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.