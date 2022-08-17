17 Ağu 2022 - 16:14- Yaşam

Sosyal Medyada Ne Kadar Zaman Geçiriyoruz? İşte Ayrıntılar...

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Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre medya araçlarına ayırdığımız süreler belli oldu.
Sosyal Medyada Ne Kadar Zaman Geçiriyoruz? İşte Ayrıntılar... mask
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Dünya üzerinde sosyal medya kullanan kişi sayısı belli oldu. 8 milyara yakın dünya nüfusunun 4,62 milyarının sosyal medya kullanıcı olduğu görülürken, günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 27 dakika olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle sosyal medya kullanıcı sayısının 4,62 milyar olduğu kaydedilirken, günlük sosyal medyaya harcadığımız süre 2 saat 27 dakika olarak kayıtlara geçti. Bu zaman diliminin geçen yıl geçiren süre ile aynı olduğu görüldü. İnternet kullanıcı sayısının 4,95 milyar ile daha fazla olduğu gözlenirken, internette harcanan süre ise 6 saat 58 dakika ile zirveye yerleşti. Televizyon izlemeye ayırdığımız süre ise 3 saat 20 dakika olurken, oyun konsollarına kişilerin ayırdığı günlük süre ise 1 saat 12 dakika olarak açıklandı. 55 dakika ile günlük podcast dinleme süresi en son sırada yer aldı.
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17 Ağu 2022 - 16:14 - Yaşam

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