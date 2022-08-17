17 Ağu 2022 - 16:14- Belediyeler

Keçiören’deki Çekim Platosu Tüm Vatandaşlara Ücretsiz...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi’nde 20 dönümlük alana kurulan ve ücretsiz hizmet vermeye başlayan ‘Aromatik Bitkiler Bahçesi Çekim Platosu’ 19 Ağustos Cuma günü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından açılacak.

Keçiören’deki Çekim Platosu Tüm Vatandaşlara Ücretsiz... mask
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İçinde lavanta, gül ve kekik bulunan bahçe fotoğraf meraklılarının uğrak noktası olacak. Vatandaşların rengârenk çekim platosu içinde dilediği gibi poz vererek fotoğraf çektirme imkânı bulacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Lavanta ve güllerle süslenmiş çekim platomuzu tüm vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuyoruz.

‘Kır Konseptli’ çekim platomuzdan dünya evine yeni giren veya girecek olan çiftlerimiz, ailesiyle birlikte anı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları istifade edecek. Mis kokulu bir ortamda doğa ile baş başa mutluluklarını ölümsüzleştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bahçemize bekliyoruz.” dedi. Başkan Altınok yoğun bir katılımla 19 Ağustos 2022 Cuma günü 18.30’da gerçekleştirilecek Aromatik Bitkiler Bahçesi Çekim Platosu açılışına tüm Keçiörenlileri ve Ankaralıları davet etti. ​
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17 Ağu 2022 - 16:14 - Belediyeler

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Keçiören’deki Çekim Platosu Tüm Vatandaşlara Ücretsiz...
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