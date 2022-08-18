18 Ağu 2022 - 21:19- Magazin

Seçil Tuna'dan 'Relax'...

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Şarkıcı Seçil Tuna; yepyeni teklisi ‘’Relax’’ı VM Müzik Yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkının söz ve müziği Tuna’ya aitken aranjesini ise bugüne kadar birçok hit şarkıya imza atan ünlü aranjör Mert Ali İçelli yaptı.
Seçil Tuna'dan 'Relax'... mask
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Pop müzik olan şarkının içerisinde aynı zamanda rap yapan sanatçı, rap performansı ile de göz doldurdu. Daha önceden de Rota şarkısı ile müziksever ve müzik otoritelerinden tam not alan sanatçı güzelliği ile de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Relax şarkısını mükemmel bir kliple taçlandıran sanatçı, klipte olan dans performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Seçil Tuna; ’’Bu şarkıya çok inanıyor ve güveniyorum. Herşeyi ile bu şarkıyı mükemmel bir ekip ile çalışarak piyasaya sürdük.VM Müzik Yapım imtiyaz sahibi Selçuk Sal KÜÇÜK ve eşi Jess ALBAYRAK gerçekten sanata ve sanatçıya değer veren insanlar onlarla çalışmak benim için gurur verici. ’’sözleri ile şirketine olan güvenini belirtti. Ayrıca VM Müzik Yapım Türkiye Koordinatörü Mavi KÜÇÜKÜNAL:’’Seçil TUNA’ya çok inanıyor ve güveniyorum. O gerçekten hakettiği yerlerde değil ama şirket olarak kendisine çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu şarkı ile Seçil’in çok başarılı olacağına eminiz. ’’sözleri ile sanatçıya olan desteğini belirtti.
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18 Ağu 2022 - 21:19 - Magazin

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